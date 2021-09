Brasile: Bolsonaro evita la stampa e torna in anticipo dall'Assemblea generale dell'Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Folha" ricorda che nelle uniche due interazioni, Bolsonaro ha alluso a una scarsa capacità di comprendere a parte dei giornalisti, avvertendo loro che avrebbe consegnato il discorso ora in braille (sistema di scrittura tattile usato da ipovedenti). Poche ore dopo, lo stesso giorno, si è rivolto ai giornalisti dicendo con tono scherzoso che avrebbe fatto il suo discoro in Lis (linguaggio dei segnali utilizzato da persone sorde). In un video pubblicato sulla propria pagina di Facebook, il presidente ha criticato la protesta di cui è stato vittima lunedì sera davanti alla sede della missione diplomatica del paese presso le Nazioni Unite, Il presidente ha detto che c'erano più giornalisti che manifestanti, etichettati come "acefali". (Brb)