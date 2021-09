© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è protagonista, nell’ambito del gruppo “Uniti per il consenso”, nelle discussioni per creare un meccanismo più inclusivo nel prendere le decisioni in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a margine dell'assemblea generale dell'Onu a New York.(Nys)