Brasile: covid, Oms sceglie istituto Fiocruz per sviluppo nuovo vaccino mRNA (3)

- "Il supporto che Fiocruz riceve ora da Paho e Oms è un riconoscimento della nostra competenza e ci consentirà di fare un altro passo nel nostro viaggio di sviluppo di capacità scientifiche e tecnologiche in piattaforme all'avanguardia per i vaccini umani. Ci consentirà inoltre di contribuire in modo più deciso ad aumentare l'equità globale nell'accesso ai vaccini, con il potenziale per una vera rivoluzione nello sviluppo di altri vaccini di interesse per il Sistema sanitario nazionale (Sus) e per la salute pubblica globale", ha affermato il direttore di Bio-Manguinhos, Mauricio Zuma. Per il vicedirettore dello sviluppo tecnologico di Bio-Manguinhos, Sotiris Missailidis, la dedizione del team è stata fondamentale per l'avanzamento del progetto. "Il team di Sviluppo Tecnologico lavora da anni, instancabilmente, con dedizione e professionalità, cercando di raggiungere un livello di eccellenza nello sviluppo di nuovi prodotti che rispondano alle sfide della salute pubblica", ha evidenziato. (Brb)