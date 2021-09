Usa: la Camera approva disegno di legge per sospendere il tetto del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato ieri, 21 settembre, un disegno di legge che finanzia le operazioni dello Stato federale sino al prossimo 3 dicembre, e sospende il limite legale del debito pubblico sino alla fine del 2022. Il provvedimento passa ora al Senato, dove i Repubblicani hanno già preannunciato il loro ostruzionismo. Alla Camera il disegno di legge è stato approvato con 220 voti favorevoli contro 211. Se i Democratici non riusciranno a superare l'opposizione dei conservatori al Senato, lo Stato federale si troverà a dover sospendere temporaneamente le proprie operazioni non essenziali, come già accaduto in diverse occasioni sin dalla presidenza di Barack Obama. L'opposizione dei Repubblicani è stata innescata dalla decisione dei leader democratici di Camera e Senato, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, di combinare la legge di spesa e la moratoria al tetto del debito in un singolo provvedimento. Il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell, ha replicato annunciando l'intenzione di bloccare la sospensione del tetto del debito federale, fissato per legge a 28.400 miliardi di dollari. (Nys)