Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

- VARIE- La mobilità Smart nella ripartenza del Paese: riflessioni sulle direttrici evolutive di medio-lungo termine di Roma Capitale. Intervengono: Andrea Benedetto, Direttore Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi Roma Tre; Giuseppe Benincasa, Direttore Generale, Aniasa; Stefano Brinchi Amministratore Delegato, Roma servizi per la mobilità; Carolina Cirillo Direttore Dipartimento Mobilità e Trasporti, Comune di Roma; Luca Daniele Ceo Telepass Pay; Massimo De Donato Moderatore; Giorgio Fanesi, Amministratore Delegato, Ploservice; Franco Giampaoletti Direttore Generale, Atac azienda per la mobilità; Andrea Leverano Regional Operations Director South West, Share now; Luca Pietromarchi Rettore, Università degli Studi Roma Tre; Lorenzo Tavazzi Partner, The European House – Ambrosetti; Marco Tulliani Global Chief Security Officer e Managing Director, Engineering Ingegneria informatica. Roma, Università Degli Studi Roma Tre Via Vito Volterra 62 (ore 10:30-13:00) (Rer)