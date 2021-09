Giustizia: M5s, riforma processo civile provvedimento chiave legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Oggi si conclude al Senato l'esame di un ddl delega per la revisione del processo civile che è da inizio legislatura uno dei pilastri del piano di rinnovamento della giustizia italiana che il Movimento 5 stelle vuole realizzare. Abbiamo presentato il testo durante il governo Conte II e con esso abbiamo messo in campo ingenti investimenti per le assunzioni di magistrati e funzionari e per ammodernare l'edilizia giudiziaria, oltre agli interventi per la giustizia penale. Il testo che oggi approviamo è anche un passaggio strettamente collegato al Pnrr, il piano di ripresa approvato a valle del Recovery Fund, un grande risultato ottenuto da Giuseppe Conte nel 2020. Introduciamo molte novità utili a velocizzare i processi civili e quindi diamo nuove certezze del diritto ai cittadini e alle imprese, e sappiamo bene quanto sia importante per favorire gli investimenti". Così in una nota la delegazione del Movimento 5 stelle nella commissione Giustizia del Senato. "Il procedimento civile - aggiungono i senatori - potrà essere più spedito già dalla prima udienza, per favorire la mediazione vengono previsti degli incentivi fiscali sul compenso dell'avvocato e per velocizzare i processi e smaltire l'arretrato puntiamo sul potenziamento del nuovo ufficio del processo". La negoziazione assistita "viene resa maggiormente effettiva e, con una novità voluta dal Movimento 5 Stelle, assegna agli avvocati la facoltà di svolgere un'istruttoria stragiudiziale i cui esiti potranno essere utilizzati anche in giudizio, con evidenti vantaggi in termini di tempo e con la valorizzazione del lavoro del difensore. Infine, siamo molto soddisfatti per la nascita del Tribunale della Famiglia, che riunirà le competenze di quello dei minorenni e tutti i profili del diritto di famiglia e sarà dotato di magistrati con elevate competenze in materia", concludono i parlamentari del Movimento.