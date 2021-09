Governo: Salvini, no ad aumento Imu e bollette, fiducia in Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se qualcuno pensa di aumentare l'Imu con la scusa della revisione degli estimi catastali" la Lega "dice no" perché "le famiglie vanno a pagare il doppio: la casa in Italia è già abbastanza tassata. Io chiedo a Draghi: noi abbiamo dato fiducia a lei e al suo governo come Lega con l'impegno di non aumentare nessuna tassa, quindi nessun aumento dell'Imu e delle bollette di luce e gas". Lo ha affermato il leader della lega, Matteo Salvini, ospite di "Porta a porta" su Rai1. "Chiediamo un impegno concreto" ma "io sono sicuro che non si toccheranno perché nel momento in cui la Lega ha dato fiducia a questo governo ha dato fiducia a Mario Draghi e non a Mario Monti".(Rin)