Covid: Mattarella ha firmato decreto legge su estensione certificato verde

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato oggi il decreto legge riguardante "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening" approvato dal Consiglio dei ministri di giovedì. Inoltre, il capo dello stato ha firmato anche il disegno di legge contenente "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening", già passato al vaglio delle Camere. (Rin)