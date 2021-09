Clima: pre-Cop26, ambasciatore d'Italia in Brasile riceve delegati locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha incontrato oggi Paloma Costa Oliveira, Erick Marques ed Eduarda Zoghbi, i tre brasiliani che partecipano al segmento "Youth4Climate" della Pre-Cop26 sui cambiamenti climatici in programa a Milano dal 28 al 30 settembre. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia in una nota. Nel corso dei lavori circa 400 giovani provenienti dai 197 Paesi che fanno parte della Convenzione delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici elaboreranno proposte di azioni concrete sulle questioni più urgenti dell'agenda climatica, da sottoporre poi ai Ministri che partecipano alla Pre-Cop26, fra cui il Ministro dell'ambiente del Brasile, Joaquim Leite, in vista della Cop26 che si svolgerà a Glasgow, nel Regno Unito tra l'1 e il 12 novembre. (segue) (Com)