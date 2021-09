Cina: Xi Jinping all’Onu, non invaderemo né bullizzeremo altri Paesi per nostra egemonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha mai invaso o bullizzato altri Paesi per raggiungere l’egemonia, né lo farà mai: piuttosto, continuerà a portare al mondo “nuove opportunità attraverso il proprio sviluppo”. Lo ha dichiarato il presidente Xi Jinping nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo Xi, la democrazia “non è un diritto speciale riservato solo ad alcuni Paesi”, ma deve essere un valore condiviso. “I recenti sviluppi nella situazione internazionale – ha osservato - mostrano ancora una volta che gli interventi militari esterni e la cosiddetta trasformazione democratica hanno fatto solo danni. Dobbiamo fare in modo che la pace, l’equità, la democrazia e la libertà siano valori comuni della civiltà umana”. “I problemi tra i Paesi – ha proseguito il presidente della Repubblica popolare - vanno affrontati sulla base del rispetto reciproco. Il successo di un Paese non deve significare il fallimento dell’altro e il mondo è grande abbastanza per accogliere lo sviluppo comune e il progresso di tutti i Paesi. Dobbiamo perseguire il dialogo e l’inclusività, creando un nuovo tipo di relazione internazionale basata sul rispetto, sull’equità e sulla maggiore sinergia possibile”.(Nys)