Cina: Xi Jinping all'Onu, accelereremo transizione verde in Paesi in via di sviluppo

- La Cina accelererà la transizione verso un'economia verde nei Paesi in via di sviluppo. Lo ha detto Xi Jinping, intervenendo in collegamento video all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "E' necessario rivitalizzare l'economia mondiale in senso 'verde' ed equo", ha dichiarato Xi, e la Cina si impegnerà per proporre una nuova iniziativa di sviluppo globale, basata sulla cooperazione tra le maggiori economie e i Paesi in via di sviluppo. La Cina adotterà un approccio orientato alle persone, che tuteli i loro interessi e che ne migliori le condizioni. "Per questo è necessario cooperare ad una crescita globale equa, inclusiva e coordinata", è l'appello rivolto da Xi all'Assemblea.(Cip)