Libia: deputati Tobruk denunciano "falsificazione" voto sfiducia a governo Dabaiba

- Alcuni membri della Camera dei rappresentanti di Tobruk, durante un incontro con il premier del Governo di unità nazionale Abulhamid Dabaiba, hanno affermato che solo 68 parlamentari hanno votato a favore del voto di "sfiducia" e che la presidenza della Camera ha falsificato il risultato, conteggiando 89 voti. Il portavoce del parlamento, Abdullah Blihaq, ha annunciato oggi che la Camera dei rappresentanti ha “ritirato” la fiducia al Gun con 89 voti a favore tra i 113 deputati presenti oggi in aula. La sessione a porte chiuse è stata presieduta dal presidente del parlamento, Aguila Saleh. Secondo Blihaq, il governo Dabaiba resterà in carica solamente per “condurre il disbrigo degli affari correnti”. Occorre sottolineare che vi è però una diatriba sul quorum necessario per mandare a casa il governo. Da una parte, infatti, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk ha fissato nel regolamento parlamentare una quota minima del 50 per cento + uno dei membri totali (quindi 95 voti). Dall’altra, la Dichiarazione costituzionale – che funge dal Carta fondamentale provvisoria nel Paese nordafricano – prevede all’articolo 24 una maggioranza di due terzi (quindi 125 deputati).(Lit)