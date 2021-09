Cina: Xi Jinping all'Onu, lavorare su sicurezza, sviluppo e diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite deve approfondire la governance globale lavorando sulle tre aree della sicurezza, dello sviluppo e del governo, tenendo alta la bandiera del multilateralismo. È l'appello rivolto da Xi Jinping all'organismo, nel corso del suo intervento in teleconferenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite, ha aggiunto Xi, sono il pilastro su cui si regge l'ordine mondiale e, in quanto tale, devono agire da piattaforma per salvaguardare la sicurezza globale, condividere i progressi e tracciare la futura rotta di sviluppo. L'organismo deve inoltre impegnarsi in favore di una maggiore rappresentanza per le economie in via di sviluppo. (Nys)