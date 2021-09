Usa: grandi imprese promettono di formare e assumere rifugiati afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 30 grandi imprese Usa hanno promesso di assumere e formare i rifugiati afgani che arrivano negli Stati Uniti. E’ quanto si legge in un comunicato della Tent Partnership for Refugees, il gruppo che guida l’iniziativa. Le 33 società, tra cui Amazon, Facebook, Pfizer e Ups, si uniscono alla Tent Coalition for Afghan Refugees, una coalizione fondata da Hamdi Ulukaya, fondatore e Ceo dell'azienda alimentare e di yogurt Chobani. Un gruppo iniziale di 37 mila afgani è arrivato negli Stati Uniti questo mese e si sta dirigendo verso gli Stati di tutto il paese. Amazon ha affermato che offrirà posti di lavoro ai rifugiati nei magazzini dell'azienda o negli hub di trasporto e in ruoli tecnologici aziendali. La società pagherà anche per i programmi di formazione e istruzione.(Nys)