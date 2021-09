Cile: Pinera all'Onu avverte su pericolo deterioramento democrazie in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha ammonito sul pericolo del deterioramento delle democrazie in America Latina a causa del peggioramento della "crisi endemica" della regione per la comparsa del Coronavirus. In America latina, ha detto Pinera parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu), "ai fattori endemici di crisi come la crescita ridotta, la diseguaglianza e la corruzione si sono sommati la pandemia del coronavirus, e altre malattie come il virus del populismo, il cancro della polarizzazione e la peste della frammentazione politica". Secondo Pinera "il Cile non è stato immune a queste minacce". "Le proteste sociali del 2019 hanno incorporato reclami legittimi ma anche una violenza inusitata ed inaccettabile", ha detto, sottolineando che grazie "alla tradizione democratica" del Paese, si è riusciti a incanalare i reclami "in un processo pacifico e istituzionale". "Oggi dopo un plebiscito trasparente e democratico funziona un'Assemblea Costituente (...) che ci auguriamo che oltre a incorporare nella nuova costituzione maggiore equità e giustizia sociale protegga le nostre libertà e tradizioni repubblicane", ha concluso. (Nys)