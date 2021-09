Usa: Biden incontra premier australiano Morrison e presidente iracheno Salih

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato il primo ministro australiano, Scott Morrison, e il presidente iracheno, Barham Salih, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". I due incontri si sono svolti dopo che il capo di Stato Usa ha affermato che gli Stati Uniti hanno intenzione di ridimensionare le operazioni militari a favore di una "diplomazia implacabile.” L'incontro del presidente con Morrison arriva nell'ambito delle tensioni scaturite dall'accordo Aukus, intesa militare tra Usa, Australia e Regno Unito. “Abbiamo una grande agenda da discutere oggi, a partire dalla nostra partnership per portare avanti il nostro impegno per un Indo-Pacifico libero e aperto. Continuerò questa conversazione con Giappone, Corea e India venerdì", ha detto Biden prima del suo incontro con Morrison. "Gli Stati Uniti non hanno un alleato più stretto e affidabile dell'Australia", ha detto Biden. Nel suo incontro con Salih, i due leader hanno discusso delle modalità con cui approfondire la cooperazione sulle iniziative diplomatiche nella regione. Biden ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti per la stabilità a lungo termine per l'Iraq e, insieme a Saleh, "ha riaffermato il loro rispetto per la democrazia, lo stato di diritto e gli sforzi per tenere elezioni credibili e trasparenti questo ottobre", ha affermato la Casa Bianca in una dichiarazione.(Nys)