Brasile: 5G, agenzia telecomunicazioni riprende analisi del bando delle frequenze (2)

- Il ministro delle Comunicazioni, Fabio Faria, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una nota in cui sottolinea l'importanza della ripresa dell'analisi. In occasione del rinvio Faria non aveva nascosto il suo disappunto. "Una richiesta di ulteriori analisi come questa ritarda tutte le operazioni e rappresenta un danno di circa 100 milioni di real al giorno (16,1 milioni di euro). Il consigliere conosce l'importanza della questione per il paese e mi chiedo perché gli appunti avanzati oggi non si sono stati presentati prima, dato che eravamo pronti a fornire qualsiasi risposta", affermava Faria, sottolineando che le eventuali nuove richieste fatte di Anatel riceveranno risposta entro 24 ore. Inoltre, nonostante l'inconveniente, il ministro ha confermato l'aspettativa di tenere l'asta entro la fine di ottobre. (Brb)