Libia: per partito "Giustizia e Costruzione" revoca fiducia favorisce rinvio elezioni

- Il Partito libico “Giustizia e Costruzione” ha espresso il proprio rifiuto rispetto alla decisione della Camera dei rappresentanti di Tobruk di revocare la fiducia al Governo di unità nazionale libico guidato da Abdulhamid Dabaiba. In una dichiarazione, il movimento affermato che la decisione è stata presa senza una base giuridica e con esplicito scetticismo da parte di alcuni membri del parlamento. Il partito ha sottolineato che questo passo dei deputati punta a rinviare le elezioni oltre la data prevista, e minaccia la divisione del paese e minaccia la sua unità. "Tali passi di escalation e tensione rappresentano una situazione pericolosa sulla quale non possono essere costruiti sforzi nazionali per risolvere le crisi attuali, o in base alla quale si possono tenere elezioni eque e democratiche nei tempi previsti", si legge nel comunicato.(Lit)