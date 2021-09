Covid: Xi all’Onu, 2 miliardi di dosi per Paesi in via di sviluppo entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina fornirà due miliardi di dosi di vaccini ai Paesi in via di sviluppo entro la fine dell'anno, garantendo contestualmente 100 milioni di dollari al programma Covax. Lo ha annunciato il presidente Xi Jinping, intervenuto in collegamento video all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Cina, ha detto Xi, mette la vita degli individui al primo posto, per questo il governo di Pechino lavorerà affinché i Paesi in via di sviluppo possano superare la pandemia. In merito all’origine del virus, Xi ha aggiunto che il Paese continuerà ad aderire ad un approccio scientifico, opponendosi a qualsiasi tentativo di manipolazione politica del virus. (Nys)