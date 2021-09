Usa: trovato in Wyoming cadavere della blogger 22enne Gabby Petito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal bureau of Investigation (Fbi) ha confermato che i resti trovati nello Stato del Wyoming sono quelli di Gabrielle “Gabby” Petito, la ragazza di 22 anni che è stata dichiarata scomparsa all'inizio di questo mese durante un viaggio con il suo ragazzo. L'ufficio dell'Fbi a Denver, in Colorado, ha affermato che secondo la valutazione iniziale del medico legale della contea di Teton dovrebbe trattarsi di omicidio, ma la causa finale della morte è ancora da accertare tramite autopsia. L'annuncio dell'Fbi arriva mentre le autorità continuano a cercare Brian Laundrie, fidanzato di Petito, che è stato visto l’ultima volta dai suoi genitori la scorsa settimana. I due erano partiti da New York per un viaggio fino agli Stati occidentali Usa. Petito, una blogger, era stata vista l’ultima volta il 24 agosto, mentre andava via da un albergo di Salt Lake City, nello Utah.(Nys)