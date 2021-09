Brasile: coronavirus, tasso di trasmissione supera nuovamente quota 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di trasmissione del coronavirus (noto anche come R0) ha raggiunto in Brasile un valore pari a 1,03. Non accadeva dallo scorso 22 giugno. Lo riferiscono i ricercatori dell'Università Imperial College di Londra, nel Regno Unito, sottolineando che appena nella settimana precedente l'Rt aveva raggiunto lo 0,81, valore più basso da novembre 2020. L'indice, che riflette il potenziale di diffusione di un virus, indica la capacità di contaminazione di persone e gruppi di infettati. Il numero, è chiamato anche ritmo di contagio (Rt). Secondo quanto riferiscono gli studiosi questo significa che un gruppo di 100 persone contaminate dal virus, contagiano 103 persone. (Brb)