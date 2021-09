Brasile: covid, Oms sceglie istituto Fiocruz per sviluppo nuovo vaccino mRNA (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Oms, i laboratori del centro Bio-Manguinhos della Fiocruz sono stati scelti per la lunga tradizione nella produzione di vaccini. A seguito della selezione, l'organizzazione panamericana della Salute (Paho) e l'Oms metteranno a disposizione di Fiocruz un team di esperti internazionali con esperienza in diversi aspetti dello sviluppo e della produzione di vaccini di questa natura. Si prevede inoltre una collaborazione con il consorzio sudafricano scelto dall'Oms e con altri produttori della regione. "Lo sviluppo di un vaccino mRNA da parte di Fiocruz è un passo fondamentale per il Brasile per avere il dominio tecnologico di due piattaforme fondamentali per il progresso nello sviluppo di immunobiologici. Questa tecnologia si aggiunge infatti alla piattaforma adenovirus, utilizzata nella produzione del vaccino AstraZeneca contro la Covid-19", ha affermato la presidente della Fondazione, Nisia Trindade Lima. (segue) (Brb)