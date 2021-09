Ita: azienda avvia chiamate per assunzioni ad personam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita avrebbe avviato le chiamate ad personam per l’assunzione dei dipendenti. Lo confermano ad “Agenzia Nova” fonti riservate. Le chiamate ai candidati avvengono sulla base di un regolamento aziendale che non è il frutto di una concertazione con i sindacati, che ieri hanno occupato simbolicamente la sede di Ita. Durante la riunione di ieri, i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto aereo, Usb, Fast Confsal e le associazioni professionali Anpac, Anpav, Anp, Navaid hanno formulato delle controproposte articolate e complessive in merito al contratto collettivo ed alle assunzioni dei lavoratori in Ita e sulle relazioni industriali. "Nonostante la disponibilità al dialogo dimostrata dalle organizzazioni sindacali - riferisce una nota congiunta dei sindacati - la dirigenza ha comunicato che procederà in maniera unilaterale con l’applicazione del regolamento aziendale e con l’immediata assunzione a chiamata dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali hanno unitariamente deciso di non abbandonare il tavolo di trattativa sino a che l’azienda non accetterà di avviare un confronto serio e costruttivo, privo di iniziative unilaterali. La mobilitazione che dovrà garantire pieni livelli occupazionali e l’applicazione del contratto collettivo di lavoro diviene pertanto permanente".(Rin)