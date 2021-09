Paesi Bassi: governo presenta documento di bilancio per il 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 6,8 miliardi di euro saranno investiti nella riduzione delle emissioni di gas serra. Quasi la metà di questi finanziamenti sarà destinata a sussidi da spendere per investimenti in energia verde, sostenibilità e tecnologie che possono ridurre le emissioni di carbonio. Un fondo da 1,3 miliardi di euro andrà alle infrastrutture energetiche. Le aziende che partecipano a progetti europei relativi alla tecnologia dei microchip e alle infrastrutture cloud avranno accesso a 300 milioni di euro di sussidi. Per la formazione scolastica sarà effettuato un grande investimento da 8,5 miliardi di euro per far fronte alle difficoltà causate dal coronavirus. I programmi di borse di studio per gli insegnanti saranno ampliati di ulteriori 60 milioni di euro. (Beb)