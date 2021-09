Clima: pre-Cop26, ambasciatore d'Italia in Brasile riceve delegati locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occupiamoci della nostra madre terra, altrimenti non c'è futuro" è stato il commento di fondo dell'incontro. Il governo italiano è stato ringraziato per aver organizzato il primo incontro PreCop dedicato ai giovani, "una importante occasione per dialogare e spiegare ai Governi". "I tre giovani brasiliani ritengono essenziale che l'educazione climatica entri nei programmi scolastici, onde creare una cultura di base per un futuro ambientale sostenibile, preservando il territorio, nel rispetto delle comunità che lo abitano, ad iniziare da quelle indigene", conclude la nota. (Com)