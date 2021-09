Libia: premier Dabaiba respinge “sfiducia” parlamento, “popolo è con noi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legittimazione del Governo di unità nazionale libico (Gnu) dipende dal popolo, non dal parlamento di Tobruk che nelle scorse ore ha “sfiduciato” l’esecutivo. E’ il messaggio del premier del Gun, Abdulhamid Dabaiba, contenuto in un discorso pronunciato di fronte ad una folla di sostenitori radunata davanti alla Piazza dei Martiri di Tripoli. "Questo parlamento non può servire la Libia in questo modo, tutti i libici sono con il governo: il nostro e il loro obiettivo è quello di raggiungere le elezioni”, ha affermato Dabaiba, convocando “una massiccia manifestazione per venerdì con la partecipazione di tutte le città libiche”. Intanto è giunto a Tripoli un aereo proveniente da Tobruk, con a bordo alcuni dei parlamentari che si sono rifiutati di revocare la fiducia al governo. La Camera dei rappresentanti di Tobruk ha sfiduciato il suo esecutivo in un voto a porte chiuse il cui risultato, tuttavia, è stato subito respinto dall’Alto Consiglio di Stato di Tripoli, l’organo consultivo che funge da “Senato” in Libia. Il portavoce del parlamento, Abdullah Blihaq, ha annunciato oggi che la Camera dei rappresentanti ha “ritirato” la fiducia al Gun con 89 voti a favore tra i 113 deputati presenti oggi in aula. La sessione a porte chiuse è stata presieduta dal presidente del parlamento, Aguila Saleh. (Lit)