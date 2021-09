Sahel: Di Maio, preoccupati per proliferazione terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le preoccupazioni dell’Italia per quello che concerne il terrorismo vedono in questo momento il Sahel come una delle aree “più calde”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio a margine dell'assemblea generale dell'Onu a New York. “Nei mesi scorsi abbiamo tenuto la riunione della coalizione internazionale anti-Daesh, in cui abbiamo lanciato una piattaforma contro lo Stato islamico nel Sahel”, ha ricordato il titolare della Farnesina, sottolineando che l’obiettivo in questo momento è quello di “aumentare l’azione di contrasto al terrorismo non solo con l’iniziativa militare”, in riferimento all’operazione Takouba, ma anche "con azioni umanitarie".(Nys)