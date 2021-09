Ue: Di Maio, accelerare su difesa comune più incisiva e maggiore coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha sottolineato la necessità di “accelerare un framework complessivo che riguarda una politica estera europea più incisiva, una politica di difesa più incisiva e un coordinamento generale sull'autonomia strategica che ci permetta, anche nell'ambito dell'industria della difesa, di fare azioni che siano più incisive". Il titolare della Farnesina si è espresso in questi termini parlando con la stampa a New York, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Credo che non ci sia più tempo nell'ambito dell'Ue per discutere ancora, dobbiamo passare ai fatti e credo anche che sia ampiamente superato il meccanismo per cui per prendere una decisione di politica estera o di difesa europea dobbiamo avere l'unanimità a 27”, ha aggiunto Di Maio. “Non e' piu' attuale come meccanismo decisionale”, ha spiegato. “Spero che la conferenza sul futuro dell'Europa in corso possa raggiungere un risultato concreto sul tema che una maggioranza qualificata di due terzi possa decidere la linea di politica estera europea e quindi anche di difesa", ha concluso il ministro.(Nys)