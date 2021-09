Libia: premier Dabaiba, “vogliamo continuare, no alla guerra, sì alle elezioni” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato ad “Agenzia Nova” dal deputato Ammar Al Ablaq, eletto a Zliten (in Tripolitania, la regione storica libica occidentale), almeno 36 parlamentari hanno votato contro la revoca della fiducia al governo. Numeri che non corrispondono con quanto annunciato dal portavoce del parlamento, Abdullah Blihaq: secondo quest’ultimo, infatti, il voto di sfiducia sarebbe stato approvato con 89 voti a favore tra i 113 deputati presenti oggi in aula. Da parte sua, Ablaq ha confermato che i presenti in aula erano 113, ma i voti contro il governo (o meglio a favore della sfiducia) sarebbero solo 77. Il parlamentare libico di Zliten ha detto a “Nova” che la sfiducia votata oggi è comunque contraria alla Dichiarazione costituzionale, che prevede il via libera dei due terzi della Camera dei rappresentanti, ma anche ai regolamenti parlamentari, che fissano il quorum al 50 per cento + 1 dei deputati. Secondo Blihaq, il governo Dabaiba resterà in carica solamente per “condurre il disbrigo degli affari correnti”. (segue) (Lit)