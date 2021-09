© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una retribuzione oraria di 7,28 euro lordi all’ora come base minima per gli assistenti di volo. E’ quanto prevede il regolamento aziendale applicabile al personale dipendente di Ita, di cui “Agenzia Nova” ha preso visione. Per quanto riguarda i riposi, la spettanza di questi ultimi su base annua è pari a 96 giorni, e di almeno 7 su base mensile.(Rin)