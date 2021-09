Ita: regolamento aziendale, “premio annuale” legato a risultati azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita, “con riferimento ai rapporti di lavoro in corso, riconosce un premio annuale legato ai risultati aziendali anche mediante un piano di welfare aziendale, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 51, comma 2, da lett. f) a f)-quater del Dpr n. 917/1986”. E’ quanto si legge nel regolamento aziendale applicabile al personale dipendente di Ita, di cui “Agenzia Nova” ha preso visione. Il premio si applica a tutto il personale navigante e di terra della società, con esclusione dei soli dirigenti. L’azienda, in base al regolamento, entro il 31 dicembre 2021 individuerà la regolamentazione di dettaglio e le modalità di riconoscimento del premio di risultato.(Rin)