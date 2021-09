Paesi Bassi: governo presenta documento di bilancio per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo olandese ad interim ha presentato oggi la proposta di bilancio per il 2022, nel corso dell’evento pubblico che si tiene ogni anno il terzo martedì di settembre. La presentazione del programma di bilancio dell’esecutivo è stata preceduta da un discorso del re Guglielmo Alessandro, che ha anche avuto parole critiche sull’operato del governo. I ministri del gabinetto del premier Mark Rutte hanno poi elencato alcuni punti del bilancio. Come emerso già in precedenza da fonti stampa, un miliardo di euro sarà investito nella costruzione di case più economiche, circa 7 miliardi di euro andranno a ridurre le emissioni di CO2, un totale di 860 milioni di euro all'anno andranno a combattere la criminalità, 300 milioni di euro saranno impiegati per le politiche della digitalizzazione, mentre la Difesa riceverà 100 milioni di euro in più. Nello specifico, il budget del ministero aumenterà stabilmente di 95 milioni di euro dal 2022. Un aumento di bilancio una tantum di 60 milioni di euro andrà all'acquisto di munizioni. Il servizio di intelligence militare Mivd vedrà aumentare il proprio budget annuale di ulteriori 15 milioni di euro. (segue) (Beb)