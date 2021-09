Brasile: Bolsonaro evita la stampa e torna in anticipo dall'Assemblea generale dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha cancellato un'intervista in programma con il sito di informazione dell'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu), "Onu News" e, scrive "Folha de Sao Paulo", potrebbe fare rientro in Brasile in anticipo rispetto a quanto stabilito in precedenza. Il presidente si trova a New York, negli Stati Uniti, dove stamattina ha partecipato alla 76ma sessione dell'Assemblea generale dell'Onu. Subito dopo l'intervento, Bolsonaro ha lasciato il palazzo di Vetro senza fermarsi a parlare con i giornalisti, così come fatto sin dal suo arrivo a New York. Un rapporto, quello con la stampa, che si conferma dunque spinoso. (segue) (Brb)