Libia: missione Onu Unsmil, governo legittimato fino alle elezioni

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha accolto con preoccupazione, notizie secondo cui la Camera dei rappresentanti di Tobruk (HoR) ha approvato una mozione di sfiducia contro il Governo di unità nazionale libico (Gnu). E' quanto si legge in una nota della missione Onu, la quale conferma che "l'attuale Gnu rimane il governo legittimo fino a quando non sarà sostituito da un altro governo attraverso un processo regolare, a seguito delle elezioni". Il suo obiettivo "rimane portare il paese verso le elezioni parlamentari e presidenziali del 24 dicembre 2021 e fornire i servizi necessari alla popolazione", prosegue il comunicato. "Come sottolineato dall'inviato speciale del segretario generale e capo dell'Unsmil, Jan Kubis, la missione delle Nazioni Unite si aspetta che gli sforzi si concentrino sulla finalizzazione della legge sulle elezioni parlamentari e che la leadership dell'Hor avanzi gli sforzi per costruire un ampio consenso sull'emergente quadro legislativo elettorale", conclude il comunicato.(Lit)