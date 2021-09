Clima: gli impegni di Usa e paesi asiatici (C5+1) per la Cop26 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel solco di una sempre maggiore cooperazione ambientale, il "c5+1" pianifica quindi un incontro del gruppo di lavoro per l'energia e l'ambiente, prima della Cop26, per rafforzare il dialogo regionale a sostegno di azioni basate sulla scienza e sostenibili per il clima. Tra queste, si legge nella nota, la presentazione di piani nazionali "ambiziosi", lo sviluppo di soluzioni basate sulla scienza, la collaborazione per ridurre le emissioni, soprattutto quelle legate al carbonio e al metano. Si tratterà quindi di collaborareallo sviluppo dell'uso delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, nonché di migliorare la gestione delle risorse idriche e la qualità dell'acqua, anche attraverso accordi sulle risorse idriche e una diplomazia dell'acqua rafforzata. La dichiarazione si chiude sugli impegni precisi che i singoli stati intendono assumere. (segue) (Nys)