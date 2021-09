Clima: gli impegni di Usa e paesi asiatici (C5+1) per la Cop26 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra queste: il Kazakistan si è impegnato a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060 e a raggiungere il 15 per cento di quota di energie rinnovabili entro il 2030. Il Kirghizistan sta elaborando una revisione dei piani nazionili che potrebbe portare a una riduzione del 16 per cento delle emissioni di gas serra al di sotto del livelli normali, con un valore che può spingersi al 44 per cento in relazione alla quantità di sostegno internazionale. L'Uzbekistan intende presentare un piano nazionale rafforzato e ambizioso allineato a 1,5 gradi Celsius entro la COP26, preparandosi a una futura proposta per una matrice del 25 per cento di energie rinnovabili entro il 2030. Gli Usa infine mirano a raggiungere l'obiettivo a livello economico di ridurre le proprie emissioni nette di gas serra del 50-52 per cento rispetto ai livelli del 2005 nel 2030. Gli Stati Uniti mirano inoltre a decarbonizzare il proprio sistema elettrico entro il 2035. (Nys)