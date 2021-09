Afghanistan: Di Maio, serve sforzo comune e coordinato per sostenere donne e giovani nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire l’accesso all’istruzione per le bambine e le ragazze è la priorità per ottenere gli obiettivi di emancipazione femminile in Afghanistan. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo all’evento online organizzato dalle Nazioni Unite e dedicata alla tutela dei diritti delle donne afgane. “Solo uno sforzo comune e coordinato può avere un impatto concreto sul futuro delle donne e giovani in Afghanistan”, ha detto Di Maio. Il ministro ha presentato poi tre linee di azione sul tema: mettere al centro degli aiuti umanitari il sostegno alle ragazze e alle donne in Afghanistan; promuovere un meccanismo di monitoraggio internazionale sulla situazione dei diritti umani; sostenere gli attivisti, i difensori dei diritti umani e i giornalisti in Afghanistan. “Lavoriamo insieme per il futuro che si meritano”, ha concluso Di Maio, auspicando che l’impegno e il confronto possano continuare nei prossimi mesi. (Res)