Afghanistan: presidente iraniano Raisi, senza governo inclusivo non ci sarà sicurezza nel Paese

- Senza un governo inclusivo con la partecipazione di tutte le etnie, la sicurezza in Afghanistan non sarà ripristinata. Lo ha dichiarato il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, in un video messaggio trasmesso in occasione della 76esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Se un governo inclusivo con una partecipazione effettiva di tutte le etnie non dovesse emergere per governare l'Afghanistan, la sicurezza non sarà ripristinata nel Paese”, ha affermato Raisi.(Nys)