Giustizia: Caliendo (FI), da nostro partito contributo fattivo, fatto buon lavoro

- “Cara ministro le devo dei grazie per l’impulso che ha saputo imprimere a questa riforma. In primo luogo perchè ha accettato di modificare alcune parti. Noi di Forza Italia, senza piantar bandierine, abbiamo lavorato affinché la riforma avesse successo. Non abbiamo parteggiato per qualche categoria, abbiamo dato il nostro fattivo contributo perché si potesse giungere al miglioramento del sistema del processo civile e crediamo di esserci riusciti”. Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo, durante le dichiarazioni di voto sul ddl di delega al governo sull’efficienza del processo civile. “Certo ancora ci sarà da migliorare e spero - ha aggiunto - che lei ministro possa riuscirci. Mi riferisco, ad esempio, al tentativo di conciliazione e alla sua procedura. Mi riferisco al Tribunale della Famiglia che noi abbiamo sempre sognato, il sottoscritto sin dalla lontana proposta di Maria Eletta Martini. Ma questo Tribunale non può entrare in vigore nel 2024, deve partire sin dal prossimo anno. E bisognerà migliorare la conciliazione tra le parti a cui i magistrati dovranno dedicarsi con cura e competenza. Mirare all’accordo tra le parti deve rappresentare la finalità prioritaria della giustizia civile”, ha concluso. (Com)