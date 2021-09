Ue-Ucraina: von der Leyen incontra Zelensky, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato a New York il capo dello Stato ucraino, Volodymyr Zelensky. "Felice di incontrare il presidente Zelensky. Abbiamo discusso come rafforzare le relazioni fra Ue e Ucraina, in vista del nostro summit di ottobre. L'Ue accoglie con favore i sostenuti sforzi dell'Ucraina nell'ambito delle riforme. Restiamo impegnati per il sostegno irremovibile alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina", si legge in un tweet di von der Leyen. (Beb)