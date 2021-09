Libia: premier Dabaiba, “vogliamo continuare, no alla guerra, sì alle elezioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gnu) della Libia, Abulhamid Dabaiba, sembra intenzionato a proseguire il suo mandato nonostante il contestato voto di sfiducia del parlamento di Tobruk. “Siamo determinati a continuare ciò che abbiamo iniziato e desideriamo proteggere le proprietà della patria e respingere lo spettro della guerra”, ha detto Dabaiba, come confermato ad “Agenzia Nova” dal portavoce del Gnu, Mohamed Hamouda. “Non intendiamo rinunciare ai nostri principi: no alla guerra, no alla divisione e sì alle elezioni”, ha detto il premier a Zawiya, città costiera della Libia occidentale, dopo aver assistito a una partita di calcio con apparente indifferenza rispetto alla grave crisi politica scoppiata oggi nel Paese nordafricano. La Camera dei rappresentanti di Tobruk, infatti, ha sfiduciato il suo esecutivo in un voto a porte chiuse il cui risultato, tuttavia, è stato subito respinto dall’Alto Consiglio di Stato di Tripoli, l’organo consultivo che funge da “Senato” in Libia. “Siamo stato incaricati di unire la nazione e di preservare le sue proprietà”, ha detto ancora il premier. “Non siamo dalla parte di chi vuole distruggere il Paese: noi siamo per l’unità e la sicurezza della nazione”, ha aggiunto il capo del governo “ad interim” prima di recarsi a Tripoli per riunire il suo Consiglio dei ministri. Il premier ha poi detto che il “popolo libico ha l’ultima parola”, invitando i libici a “scendere in strada per manifestare la propria opinione senza paura”. (segue) (Lit)