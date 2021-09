Libia: premier Dabaiba, “vogliamo continuare, no alla guerra, sì alle elezioni” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto Consiglio di Stato della Libia (il “Senato” con sede a Tripoli) ha però respinto le procedure di revoca della fiducia al Governo di unità nazionale da parte della Camera dei rappresentanti di Tobruk e le considera non valide perché contrarie alla Dichiarazione costituzionale e all’Accordo politico. Lo ha dichiarato oggi ad “Agenzia Nova” il portavoce dell’Alto Consiglio di Stato, Mohamed Abdel Nasser, spiegando che tutto ciò che deriva dalla decisione odierna del parlamento con sede nell’est del Paese “è considerato nullo”. Il Consiglio di Stato è un organo consultivo di Tripoli, nato con gli accordi politici di Skhirat del 2015 e formato in buona parte da ex deputati del Congresso generale nazionale, il parlamento libico dominato dagli islamisti nato nell’agosto del 2014 e dissolto nell’aprile 2016. (segue) (Lit)