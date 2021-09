Venezuela: l'ex generale di Chavez, date alla Cpi le prove che inchiodano Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex generale, noto con il soprannome di "el Pollo", afferma che le informazioni da lui consegnate alle Nazioni Unite sono quelle che hanno aiutato "a redigere in rapporti che tutti conosciamo, in cui si segnalano le violazioni dei diritti umani commessi dal regime di Maduro. I reati di lesa umanità che hanno commesso Maduro e la sua struttura sono ben riportati", ha aggiunto. La chiusura della lettera è dedicata a Diosdado Cabello, l'attuale numero due del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), già amico e compagno d'armi che oggi rimprovera Carvajal di aver tradito la rivoluzione. "Ti sbagli a chiamarmi traditore. Si tradisce quando non si rispettano gli impegni. Il mio impegno è sempre stato con il popolo venezuelano, un impegno che mi ha unito a Chavez e mi ha separato prima da Maduro e poi da te. Ho fatto tutto mettendoci la faccia, prendendo posizione e assumendomene le conseguenze". (segue) (Vec)