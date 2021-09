Giustizia: Leone (M5s), in riforma processo civile novità importanti su violenza donne e tutela minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle, Cinzia Leone, vicepresidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, segnala che "da un'indagine conoscitiva della commissione d'inchiesta sul femminicidio è emerso che la convenzione di Istanbul non viene attuata in molte sue parti nei tribunali italiani per quanto attiene alla materia civile. È proprio per questo - continua la parlamentare in una nota - che la commissione ha elaborato un pacchetto di emendamenti al disegno di legge delega di riforma del processo civile, frutto di un approfondimento che si è avvalso anche di audizioni con le associazioni di categoria, dalle quali sono emerse criticità strutturali che dobbiamo risolvere". L'esponente del M5s aggiunge: "Dal pacchetto di modifiche presentate e approvate arriva una vera innovazione qualitativa nell'attenzione ai minori e nel riconoscimento della violenza di genere nel processo civile. Adesso assume maggiore centralità l'ascolto diretto del minore da parte del giudice. Inoltre, il magistrato accerterà con urgenza le cause del rifiuto verso un genitore, considerando eventuali episodi di violenza nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli. La convenzione di Istanbul resta lettera morta - conclude Leone - se non viene recepita da leggi dello Stato che la rendano operativa. Quelle introdotte nel disegno di legge di riforma del processo civile sono novità che ci permettono di fare un importante passo in avanti verso la civiltà del diritto". (Com)