Brexit: Sefcovic, entro fine anno risolvere questioni pendenti su Irlanda

- Il processo per risolvere i temi in sospeso per quanto riguarda Irlanda e Irlanda del Nord non potrà essere eterno, ma dovrà concludersi entro la fine del 2021. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari generali. "Le discussioni che ho avuto" durante il viaggio la settimana scorsa in Irlanda e Irlanda del Nord "mi hanno ancora più convinto del fatto che bisogna affrontare i problemi concreti delle persone: questo deve essere il nostro obiettivo primario", ha detto Sefcovic. "Abbiamo dibattiti con il lato britannico con notevole frequenza" e "siamo in contatto regolare con (il ministro per la Brexit) David Frost e spero che potremo trovare le soluzioni all'interno del quadro del Protocollo", ha ribadito. "Bisogna ripristinare la fiducia e come Commissione stiamo lavorando alacremente e vogliamo arrivare a soluzioni congiunte insieme al Regno Unito. Credo che questo processo non può essere eterno" e "quindi dobbiamo fare il massimo per risolvere i temi in sospeso. Questo è il quadro temporale nel quale ci muoviamo. Apprezziamo l'atmosfera costruttiva" con il Regno Unito, ma "c'è molto da discutere", ha spiegato. (Beb)