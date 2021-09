Afghanistan: presidente Uzbekistan invita a non isolare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento difficile non è possibile isolare l’Afghanistan e lasciarlo da solo ad affrontare i suoi problemi. Lo ha dichiarato il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in un video messaggio tramesso durante la 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. “L’Afghanistan è una parte integrante dell’Asia centrale”, ha affermato il presidente uzbeko, sottolineando che la stabilità e la sicurezza del Paese interessano tutto il mondo e non solo gli Stati che confinanti. “Stiamo facendo del nostro meglio per aiutare la popolazione afgana. Abbiamo recentemente riaperto i confini tra Uzbekistan e Afghanistan e ripreso la fornitura di beni essenziali e prodotti petroliferi, insieme alle forniture di energia elettrica”, ha affermato Mirziyoyev, il quale ha rilanciato la proposta, già fatta lo scorso anno sempre durante l’Assemblea generale dell’Onu, di creare un comitato permanente delle Nazioni Unite sull’Afghanistan.(Nys)