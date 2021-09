Roma 2021: Gualtieri, veloci con affrancazioni per completare opere piani di zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Velocizzare le pratiche per le affrancazioni dal prezzo massimo di cessione degli appartamenti acquistati da centinaia di migliaia di romani nei piani di zona della Capitale, rinforzando gli uffici comunali competenti con personale adeguato, e l'adozione in Giunta della delibera per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà di decine di migliaia di alloggi costruiti con contributi pubblici nei Peep di Roma. Roberto Gualtieri, candidato sindaco del centrosinistra, intende affrontare in questi termini due problemi annosi che interessano oltre 200mila cittadini e ha esposto le linee di azione nel corso di un incontro con i comitati dei cittadini, alla presenza dell’assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, del capogruppo del PD in Assemblea Capitolina, Giulio Pelonzi, e della capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Marta Leonori. (segue) (Com)