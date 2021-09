Roma 2021: Gualtieri, veloci con affrancazioni per completare opere piani di zona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ministro dell’Economia Gualtieri ha affrontato la vicenda relativa alle affrancazioni delle case in diritto di superficie e di proprietà varando nel novembre 2020 il decreto che semplifica la possibilità di svincolarsi dal prezzo massimo di cessione dietro il pagamento di un corrispettivo, consentendo così l’eventuale vendita o affitto degli appartamenti a prezzo di mercato. Questa misura ha determinato il dimezzamento del canone di affrancazione e ha messo gli uffici comunali competenti nella condizione di lavorare le pratiche con più efficienza e velocità. Inoltre, il provvedimento ha introdotto la possibilità per i privati di rateizzare l’importo, dietro la presentazione di una garanzia fideiussoria, e non ha previsto una soglia minima di pagamento, diversamente da quanto deciso dal Comune di Roma nel 2016 che aveva stabilito un ammontare di 2.500 euro. (segue) (Com)