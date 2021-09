Roma 2021: Gualtieri, veloci con affrancazioni per completare opere piani di zona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’amministrazione uscente ha sostanzialmente bloccato le pratiche sulle richieste di affrancazione creando un danno enorme ai cittadini e alle casse del Comune - afferma Gualtieri in una nota -. Sono circa 8mila le domande pendenti e la platea dei soggetti potenzialmente interessati a svincolarsi dal prezzo massimo di cessione è pari a circa 180mila richiedenti. Pertanto, è necessario facilitare e sveltire la conclusione di queste pratiche, fornendo agli uffici il personale adeguato, per dare in questo modo maggiori certezze ai cittadini e consentire al Comune di ottenere le risorse idonee a completare le opere pubbliche primarie di tanti piani di zona, cioè strade, fogne e illuminazione, che la giunta Raggi ha dimenticato fino a farsi ‘commissariare’ dalla Regione Lazio”. (segue) (Com)