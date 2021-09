Roma 2021: Gualtieri, veloci con affrancazioni per completare opere piani di zona (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquantasei milioni di euro di risorse del decreto Cura Italia sono stati recuperati dalla Regione e impiegati per realizzare, attraverso Astral, le opere pubbliche in 15 piani di zona. I cantieri sono già iniziati a Settecamini-Casal Bianco, Monte Stallonara, Massimina e Collefiorito e i lavori sarebbero pronti a partire anche in altri tre piani ma il Comune tarda nel presentare i progetti. “Noi intendiamo proseguire il percorso instaurato con la Regione, cercando di sfruttare al meglio le risorse, completare i piani di zona favorendo la costruzione di nuove abitazioni in edilizia agevolata e allo stesso tempo- ha proseguito Gualtieri- vogliamo che Roma torni ad essere proattiva nel reperire i fondi necessari alla realizzazione di quelle opere pubbliche necessarie a salvare dall’abbandono tanti pezzi della periferia della città”. (segue) (Com)